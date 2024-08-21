Белорус поразил соцсети видео с грибом-«внутриберезовиком» 21.08.2024, 15:31

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Ролик менее чем за сутки набрал 1,4 млн просмотров.

Белорус опубликовал видео, на котором показал, как девушка разламывает старую березу и достает из нее... растущий там гриб. Такое явление очевидно поразило людей — ролик менее чем за сутки набрал 1,4 млн просмотров и тысячу комментариев, пишет telegraf.news.

«Чистый!» — обрадовались участники видео.

«Это типа » ВНУТРИберёзовик»?» — пошутил один из пользователей в комментариях и набрал более 2 тыс. лайков. Кто-то подкорректировал, что это «вберезовик».

«Это же надо было умудрился его там увидеть!!!» — удивился и похвалил второй.

Третий спросил: «Что вырасти так может я верю. Но как вы его обнаружили под корой?». На что автор видео ответил, что на поляне много грибов было, «и головка красная торчала из под коры».

«Что же вы делаете? Теперь мне при очередной тихой охоте придется пол леса завалить», — отметил еще кто-то в комментариях.

Также любители «тихой охоты» пошутили, что «теперь с бензопилой ходить надо за грибами».

К слову, некоторые люди посетовали, что грибники «пожертвовали деревом ради гриба», на что другие заявили, что «там от дерева одно название».

Судя по ответам автора под другими роликами в аккаунте, гриб-«внутриберезовик» и его наземных собратьев нашли в Минском районе.

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