Боец ВСУ в одиночку штурмовал позиции россиян 21.08.2024, 15:38

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иллюстрационное фото

А те разбежались и объявили об украинском наступлении.

На одном из участков фронта российские войска поспешно покинули свои позиции, решив, что украинские силы начали наступление. О данном инциденте в своём телеграм-канале «Говорят Снайпер» рассказал боец 24-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Станислав Бунятов с позывным «Осман».

По его словам, 20 августа россияне начали распространять панику в интернете, утверждая, что Силы обороны Украины перешли в наступление на Запорожском направлении. Однако, реальность оказалась иной.

«Рассказываю о вчерашней истерике п**аров, которые думали что мы пошли в наступление. Один из бойцов пошел на позицию к ребятам, но каким-то образом пр**бался на 2 дня, вчера вышел на связь и доложил, что штурмовал позицию п**аров. Наши ребята пошли ее подкреплять, п**ары перепугались, с**нули с позиций и доложили, что х*хлы пошли в наступление. Парам-пам-пам», — написал Бунятов.

В комментариях под своей публикацией «Осман» добавил, что боец, который один штурмовал вражеские позиции, ликвидировал по меньшей мере трех россиян, и он служит в 65-й бригаде ВСУ. Бойца два дня считали пропавшим без вести, поскольку он не выходил на связь, потому что из-за вражеской РЭБ не работала рация.

Кроме этого Бунятов отметил, что это — не единичный случай, когда украинцы в одиночку штурмуют позиции ВС РФ.

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