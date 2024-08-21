закрыть
21 августа 2024, среда, 15:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Аналитик рассказал о личной трагедии Лукашенко

  • 21.08.2024, 15:45
Аналитик рассказал о личной трагедии Лукашенко

Эго диктатора задето.

Алекандр Лукашенко дал противоречивое интервью российскому телеканалу, в котором прозвучал целый ряд заявлений, вызвавших резонанс. Многие реплики можно с уверенностью считать ИПСО, которое распространяет белорусский диктатор по желанию Владимира Путина. Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал президент Аналитического центра «Политика» Олег Лисный.

«Он там наговорил достаточно много противоречивых вещей. Там было и ИПСО, и сигналы Западу. Все интервью очень пестрое, как по мне. Оно и пугало, и показывало, чего он боится. Оно четко продемонстрировало, что Лукашенко превратился из лидера некогда независимого государства с достаточно неплохой экономикой и историей в простого ИПСОшника Путина. Это его трагедия. А еще он себя усадил на будущую скамью подсудимых вместе с Путиным», — сказал он.

В интервью было и послание о переговорах, который якобы необходимы и России, и Украине, хотя оно было прикрыто множеством противоречивых заявлений.

«В интервью были сообщения, нацелены на разную аудиторию. К примеру, для белорусской аудитории, что их сильная армия воевать не будет. Но если всю шелуху разбросать в стороны, он говорил о возможности переговоров. Потому что заход Сил обороны Украины на территорию Российской Федерации поломал полностью пирамидку восприятия происходящего Путиным», — отметил эксперт.

Интервью Лукашенко — набор сообщений разным аудиториям, без четкой позиции и заявлений.

«У любого такого интервью должен быть политический месседж — четкий и понятный, а не набор месседжей на выбор. Он хочет понравиться Путину, белорусам, дать какой-то сигнал Западу», — резюмировал Лисный.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип