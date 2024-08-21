БелЖД отменила часть поездов и изменила расписание других 21.08.2024, 15:57

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Из-за планового ремонта.

«Белорусская железная дорога» (БелЖД) объявила об отмене нескольких поездов, курсирующих из Минска, Могилева и Солигорска, в сентябре, а также о корректировке расписания и маршрутов других составов. Эти изменения связаны с плановым ремонтом железнодорожного моста на участке «Друть — Вендриж» в Могилевской области.

Ограничения будут действовать только два дня — 11 и 12 сентября 2024 года. В эти дни будут отменены следующие поезда:

• № 742/741 «Минск — Могилев», отправление из Минска в 6:55, из Могилева — в 15:33;

• № 879/880 «Могилев — Солигорск», отправление из Могилева в 6:16, из Солигорска — в 17:20.

Также, БелЖД внесет изменения в маршрут поезда № 744 «Минск — Могилев». Этот поезд отправится со станции «Минск-Пассажирский» в 16:53 и прибудет на станцию «Могилев-1» в 20:13, но будет следовать через станцию «Орша-Центральная» без остановок для посадки и высадки пассажиров.

Аналогичные изменения коснутся и поезда № 745 «Могилев — Минск» (отправление со станции «Могилев-1» в 7:20, прибытие на станцию «Минск-Пассажирский» в 10:50).

Кроме того, БелЖД проинформировала о корректировке расписания и маршрутов некоторых поездов региональных линий экономкласса на участке «Осиповичи — Могилев».

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