Стало известно, сколько белорусских детей получают в Польше пособие «800+» 21.08.2024, 16:12

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Их число значительно выросло.

В I полугодии 2024 года проживающие в Польше граждане Беларуси получали пособие по программе «Rodzina 800+» на воспитание 24.458 детей.

Это почти на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. За шесть месяцев родителям-белорусам выплатили 115,6 млн злотых, сообщает MOST.

Иностранные граждане, имеющие доступ к рынку труда, могут получать пособие на воспитание несовершенных детей наравне с гражданами Польши.

В прошлом году сумма составляла 500 злотых в месяц на одного ребёнка. С января 2024 года размер пособия увеличен до 800 злотых.

Белорусы — вторая по численности группа иностранцев в Польше, которые получают пособие «800+». На первом месте — украинцы (315.470 детей), далее следуют граждане Румынии (4.899), России (3.988) и Вьетнама (2.654).

Всего, по данным ZUS, число иностранцев-бенефициаров пособия «800+» за последний год уменьшилось на 8,6% до 370.887 человек, в первую очередь из-за выезда из Польши части граждан Украины.

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