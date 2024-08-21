Врач назвала фрукт, который в разы снижает риски инсульта 21.08.2024, 16:31

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И помогает привести в норму уровень холестерина.

Бананы являются одним из самых популярных перекусов благодаря своему приятному вкусу, удобству и доступности в любое время. Регулярное их употребление способно существенно улучшить качество жизни.

Об этом рассказла диетолог Наталья Самойленко.

Польза от бананов

Ежедневное употребление одного банана способствует:

• увеличению уровня электролитов, таких как калий, что важно для нормального функционирования мышц;

• снижению уровня ЛПНП («плохого» холестерина), что уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов;

• поддержанию здоровья кишечника, благодаря содержанию витамина B6, который необходим для обмена энергией и поддержания работы мозга;

• улучшению состояния кишечника и нормализации уровня сахара в крови, так как зеленые бананы содержат стойкий крахмал.

Бананы также богаты витамином В6: в 100 г банана содержится 18-22% от суточной нормы. Этот витамин необходим для метаболизма, усвоения питательных веществ, а также для здоровья кожи, мышц, глаз и нервной системы.

Калорийность среднего банана (примерно 120 г) составляет 110 ккал. Он содержит 28 г углеводов, 15 г природных сахаров, 1 г белка и 3-5 г клетчатки, в зависимости от степени спелости.

Какие бананы выбрать — спелые или зеленые?

Для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта полезно употреблять как спелые, так и зеленые бананы. Спелые бананы богаты мягкой клетчаткой, которая легко усваивается даже при наличии некоторых желудочных проблем.

Зеленые бананы, благодаря содержанию нерастворимых волокон, обеспечивают более длительное чувство сытости. Они содержат меньше углеводов и часто имеют терпкий или горьковатый вкус, поэтому их нередко сочетают с другими продуктами, такими как мясо, болгарский перец, лук, чеснок и имбирь.

Зеленые бананы можно есть сырыми, но чаще их готовят — запекают, жарят на гриле или готовят на пару. Они прекрасно сочетаются с индийскими специями, такими как куркума, тмин и горчица.

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