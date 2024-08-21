Bild: В России назревает масштабная мобилизация, но Путин объявит ее «тихо»1
- 21.08.2024, 16:22
- 3,776
Аналитики отметили, что денег в регионах для мобилизации оккупантов практически не осталось.
Россия планирует скрытую мобилизацию. Она просто необходима, учитывая большое количество потерь на фронте.
Так считают редактор Bild Жанна Плауманн и военный аналитик издания Юлиан Рёпке. По международным оценкам, с февраля 2022 года погибло от 110 до 140 тысяч российских военных.
Стремление Путина увеличить численность войск, воюющих в Украине, очевидно: мужчин привлекают высокими выплатами, на срочников оказывают давление, чтобы они подписывали контракты.
Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Россия увеличила численность своих войск в Украине с 400 тысяч человек в начале года до 600 тысяч на текущий момент, а до конца года планирует увеличить это количество до 800 тысяч военнослужащих.
Однако средства, которые имеют российские регионы для набора контрактников, заканчиваются.
- Назревает масштабная мобилизация. Есть предположение, что Путин может использовать наступление ВСУ в Курской области, чтобы призвать на службу больше россиян. Правда, сделать это, скорее всего, будут пытаться "без официального объявления, тайно, - пишут Плауманн и Рёпке.