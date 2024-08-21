Путин сбежал на Кавказ Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

21.08.2024, 16:40

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И на это есть две причины.

Великий геополитик шарахнулся на Кавказ. Словно от ужаса, отшатнулся с побелевшим от бессильной злобы лицом от того, что творится на западной границе России. От дела рук своих. От того, во что втянул страну.

Смысл бегства Путина ясен. Во-первых, показать стране и миру, что он спокоен, ничего страшного не происходит. Дал поручения – подчинённые занимаются. Во-вторых, нужна психологическая разгрузка от курских новостей.

Факт, однако, упрямая вещь - вместо того, чтобы ехать в Курскую область – на месте выяснять самому, что там творится, беседовать с людьми, пострадавшими от последствий его спецоперации, Путин мелко прыснул в другую, благополучную сторону.

Прятаться от проблем, скидывать то, что натворил своими решениями на подчинённых – обычное для великого геополитика дела. «Она утонула», и Бог с ней.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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