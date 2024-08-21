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Минчанин распределился в столицу после учебы, но отработал только один день

  • 21.08.2024, 16:52
  • 2,584
Минчанин распределился в столицу после учебы, но отработал только один день

Суд обязал его выплатить круглую сумму.

Выпускник из Минска решил не отрабатывать распределение, и с его места учебы обратились в прокуратуру, чтобы взыскать деньги, сообщили в прокуратуре. В итоге парня обязали заплатить почти 13 тысяч рублей, отмечает «Зеркало».

Минчанин в 2023 году окончил обучение и был распределен на одно из предприятий столицы.

«Проработав один день, молодой специалист решил, что работа не соответствует его желаниям. От перераспределения он также отказался», — рассказали в прокуратуре.

Как следствие — увольнение и письмо с предложением оплатить государству свыше 12,8 тысячи рублей. Минчанин отказался добровольно возмещать затраченные на его обучение средства.

В итоге учреждение образования обратилось в прокуратуру Партизанского района Минска с ходатайством о предъявлении иска в суд.

«В ходе судебного заседания ответчик исковые требования признал, сожалея о необдуманном поступке. Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме», — сообщили в прокуратуре.

Решение суда уже вступило в законную силу.

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