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Британский полковник признался, чем удивил рейд ВСУ в Курской области

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  • 21.08.2024, 17:01
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Британский полковник признался, чем удивил рейд ВСУ в Курской области

Кремль попал в ловушку, из которой нет выхода.

В Великобритании очень удивлены тем, что местное население Курской области не сопротивлялось Вооруженным силам Украины во время наступления в регионе. Об этом «24 каналу» заявил полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон.

«Мы очень удивлены тем фактом, что местные русские на Курщине приветствовали вхождение украинских сил. И без сомнения, это имеет глубокое влияние на Москву», — сказал Бреттон-Гордон.

По его словам, российский народ не готов защищать собственную территорию по ряду причин, в частности из-за постоянной лжи с экранов о том, что Путин является великим военным стратегом.

По мнению британского полковника, только сейчас россияне начинают осознавать, что это не так и узнавать правду о так называемой «СВО» Путина, а также понимать, что вторжение российских войск в Украину не в их интересах.

Путину придется вести переговоры с Украиной

Гэмиш де Бреттон-Гордон также отметил, что Владимир Путин видит в себе великого российского лидера, который стремится восстановить Советский Союз. Однако в реальном измерении он фактически теряет часть территории России, достигая совершенно противоположных результатов.

Это, по мнению британского военного, «полный провал».

Полковник армии Великобритании считает, что в войне наступил переломный момент, поэтому международные партнеры должны продолжать поддерживать Украину не только поставками боеприпасов и оборудования, но и вербально на мировой арене.

«Путин должен понять, что попал в ловушку, из которой нет выхода», — подчеркнул Бреттон-Гордон.

По его словам, операция ВСУ в Курской области заставила Путина «пасти задних». Сейчас Кремль, вероятно, ищет выход из этого, но, по мнению Бреттона-Гордона, пока он невозможен военным путем.

Военный в отставке подчеркнул, если Путин хочет остаться на посту президента — ему рано или поздно придется вести переговоры с Киевом.

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