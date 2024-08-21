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В Беларуси заметили машины, посыпающие дороги песком в августе

  • 21.08.2024, 17:12
  • 1,868
В Беларуси заметили машины, посыпающие дороги песком в августе

Зачем?

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как спецтехника посыпает белорусские дороги песком. Причем, на улице лето и стоит примерно 30-градусная жара.

Так, кадры опубликовал в TikTok один из пользователей, пишет telegraf.news.

Комментаторы тут же набросали варианты: «Снег вдруг завтра выпадет большой, а у нас дороги не посыпаны», «К зиме готовятся», «А вдруг гололед?»

Однако были и вполне логичные объяснения.

«Это называется бронирование дорожного полотна. Чтобы асфальт не наматывался в жару на ваши колеса, господа водители», — написал один из пользователей.

«Посыпают в жару на подъёмах, спусках и развязках. Чтобы закрыть выдавленный битум», — отметил другой.

«Асфальт плавится, липнет к покрышкам, ехал на велике в жару, колеса прилипают, все правильно делают», — поделился опытом еще кто-то.

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