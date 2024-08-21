В результате удара по авиабазе «Саваслейка» Украина уничтожила три самолета РФ 21.08.2024, 17:23

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Пять самолетов повреждены.

16 августа Главное управление разведки Минобороны Украины атаковало российскую авиабазу «Саваслейка» – уничтожены три и повреждены пять российских самолетов.

Об этом сообщил собеседник liga.net в военной разведке.

По его данным, 16 августа ГУР ударило дронами-камикадзе по аэродрому «Саваслейка» в Нижегородской области РФ.

В результате атаки уничтожен самолет МиГ-31К или МиГ-31И, два самолета Ил-76 и повреждены пять суден — возможно, МиГ-31К/И.

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