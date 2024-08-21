В результате удара по авиабазе «Саваслейка» Украина уничтожила три самолета РФ
- 21.08.2024, 17:23
- 1,170
Пять самолетов повреждены.
16 августа Главное управление разведки Минобороны Украины атаковало российскую авиабазу «Саваслейка» – уничтожены три и повреждены пять российских самолетов.
Об этом сообщил собеседник liga.net в военной разведке.
По его данным, 16 августа ГУР ударило дронами-камикадзе по аэродрому «Саваслейка» в Нижегородской области РФ.
В результате атаки уничтожен самолет МиГ-31К или МиГ-31И, два самолета Ил-76 и повреждены пять суден — возможно, МиГ-31К/И.