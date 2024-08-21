«Не просто развернули, а продержали на границе четыре часа» 5 21.08.2024, 17:35

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Белорусы попробовали въехать в Литву необычным способом и пожалели.

Как въехать в Литву, чтобы не стоять в многочасовых очередях на белорусско-литовской границе? Садишься в поезд до Калининграда, выходишь по расписанию вблизи пункта пропуска на границе Калининградской области и Литвы, где больших очередей нет.

Это выглядело как хороший лайфхак, но, как оказалось, нет никакой гарантии, что все пойдет по плану, пишет «Онлайнер».

Какой лайфхак?

Итак, вместо того чтобы покупать билет на автобус, некоторые предлагают ехать на поезде. Между Беларусью и Литвой в настоящее время пассажирского железнодорожного сообщения нет, но есть поезда в Калининград.

— Все, что нужно, — купить билет на любой из поездов из Минска до Калининграда. Едем до станции Чернышевское — это на самой границе Калининградской области с Литвой. Время в пути — 8,5 часа. И это фактическое время, все всегда по расписанию и без опозданий. Выходите из поезда, и вы, по сути, уже на границе. Причем границу с Литвой там можно перейти даже пешком, никаких очередей нет. Из Кибартая в Каунас или Вильнюс можно уехать на электричке или на такси, — рассказывал читатель «Онлайнера».

А ведь есть и автобусное сообщение между Калиниградом и Вильнюсом, Варшавой, Гданьском.

Как лайфхак не сработал

Другая читательница Татьяна рассказала, как прочитала про этот лайфхак и подумала: почему бы и нет.

— Мы, да и не только мы, узнали про такой способ и выбрали именно его. Он комфортный. Стоимость билета в купе поезда та же, что и на автобус, — 160 рублей. Только в поезде не нужно сидеть на месте, удобства в свободном доступе, не нужно на границе выходить со всеми сумками, все проверки документов проходят прямо в купе, — говорит она.

16 августа около 06:00 она была на границе Калининградской области и Литвы.

— Мы вышли на станции, которая расположена всего в двух километрах от пункта пропуска. С нами вышли еще человек двадцать. Прошли россиян и направились на литовскую сторону. Дальше так: у кого был европейский вид на жительство, того пропустили без проблем. А у кого туристические визы, того развернули назад. Но не просто развернули, а продержали без ответа четыре часа. Говорили: «Проверяем», — отметила Татьяна.

У белоруски было подготовлено все: билеты на самолет в обе стороны, подтверждение оплаты гостиницы в Европе на 7 дней, оплаченные билеты на обратную дорогу из Вильнюса в Минск. Похоже, никого это не интересовало.

— Разговаривали с нами грубо. Говорили: «Куда вы собрались? Такая ситуация, а вы — в Европу». Нам говорили, что в Европе не будут работать наши карты. Даже пытались проверить — списали по 1 евро. Но в итоге все равно не пустили. И так поступили со всеми, кто ехал по туристической визе, как и мы, — говорит собеседница.

С учетом того, что есть свидетельства удачного прохождения границы тем же способом и без ВНЖ в Европе, выскажем предположение, что решение принимается в каждом конкретном случае той сменой пограничников, которая несет службу в пункте пропуска. И там как повезет.

— Нам дали понять, что как такового запрета на пропуск у них нет, все на усмотрение начальника службы. Нам показали документ, по которому на их усмотрение они могут не пускать через границу: если нет подтверждающих документов или мы несем угрозу и все такое прочее. Вот под этим предлогом нас и не пустили, — рассказывает девушка. — С таким неуважительным отношением мы столкнулись впервые.

Что делать дальше? Билеты на самолет сгорели, до литовского аэропорта белорусы не успели добраться. Попытка избежать этого же риска на границе Беларуси и Литвы провалилась на границе Калининградской области.

— Тогда мы купили билеты на автобус в Польшу. И польские пограничники нас пропустили без вопросов, ни о чем не спросили, — отмечает Татьяна.

Можно ли рассматривать поездку в Калининградскую область как способ избежать многих часов простоя в попытке перейти границу через переход «Брест» — «Тересполь»? Нужно считать временные и денежные затраты. И даже так никто и ничего не гарантирует в этой ситуации.

Что сейчас происходит на границе?

Госпогранкомитет ежедневно держит в курсе о ситуации в оставшихся действующих автомобильных пунктах пропуска на границе с европейскими странами. Так, по сообщению ГПК, за сутки очередь транспорта на въезд в Польшу увеличилась на 600 единиц.

— За 24 часа очередь перед самым загруженным пунктом пропуска «Тересполь» («Брест») увеличилась на 100 авто, его контрольные службы приняли на свою территорию 35% транспорта, — рассказали в Госпогранкомитете. — Скопление легковушек также фиксируется перед литовским погранпереходом «Мядининкай» («Каменный Лог»). Въезда на сопредельную сторону ожидают 40 авто.

По состоянию на 10 часов утра перед погранпереходом «Тересполь» («Брест») на въезд в Польшу было 65 автобусов.

Наиболее сложная ситуация с грузоперевозками.

— За последние 24 часа количество фур, которые ожидают въезда в Польшу, выросло на 500 единиц. Перед единственным функционирующим для большегрузов польским пунктом пропуска «Кукурыки» («Козловичи») скопилось 600 авто, его сотрудники за сутки приняли 40% транспорта от нормы, — сообщают в пограничном ведомстве. — Самый загруженный маршрут в ЕС для фур проходит через литовский пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони»). За сутки на территорию Литвы проследовало 47% большегрузов. Перед латвийским пунктом пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») фиксируется более 660 единиц грузового транспорта. Латвийская сторона приняла на свою территорию 44% авто.

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