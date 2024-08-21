В Минском районе на АЗС полностью сгорел полуприцеп с бытовой техникой
- 21.08.2024, 18:05
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Причина пожара вас удивит.
Причину возгорания полуприцепа Scania в Минском районе установили специалисты Госкомитета судебных экспертиз.
Пламя разгорелось на одной из автозаправочных станций. Прибывшие сотрудники МЧС потушили огонь, но пожар уничтожил полуприцеп вместе с бытовой техникой. Сумма причиненного ущерба составила около 68 тысяч рублей.
Эксперты установили, что причиной инцидента стало тепловое самовозгорание упаковки перевозимой бытовой техники от соприкосновения с металлической платформой прицепа, которая была разогрета до высоких температур из-за трения о нее переднего правого колеса.