В Goldman Sachs допустили обвал цены барреля Brent 21.08.2024, 18:07

До $68.

Аналитики банка Goldman Sachs спрогнозировали падение цен на нефть марки Brent до $68 за баррель к концу 2025 года, если спрос на нефть в Китае останется неизменным, сообщило агентство Reuters. Китай является одним из крупнейших импортеров нефти в мире.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE по состоянию на сегодня торговались на уровне $77,56 за баррель, прибавляя 0,5%. Если прогноз аналитиков Goldman Sachs сбудется, нефтяные котировки могут потерять около 12% от текущих уровней.

Ранее эксперты ожидали, что котировки Brent будут находиться в коридоре $75–90 за баррель в 2025 году. «Слабый спрос на нефть в Китае и риски снижения темпов роста ВВП этой страны укрепляют уверенность в том, что риски для нашего прогнозного диапазона цен на нефть марки Brent в 2025 году смещены в сторону снижения», — сообщили аналитики Goldman Sachs. Если спрос на нефть в Китае останется неизменным, то до конца следующего года цены на нефть марки Brent могут упасть до $68 за баррель.

Опубликованные на прошлой неделе данные свидетельствовали о том, что в июле экономика Китая замедлила темпы роста: цены на новое жилье снизились самыми быстрыми темпами за последние девять лет, промышленное производство замедлилось, а безработица выросла, пишет агентство. В прошлом месяце китайские нефтеперерабатывающие заводы резко сократили темпы переработки сырой нефти в ответ на слабый спрос на топливо. Все это усилило обеспокоенность по поводу спроса на нефть со стороны КНР.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com