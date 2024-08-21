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Боец ВСУ «Жерар»: Белорусы воюют в Курской области

  • 21.08.2024, 18:32
  • 2,484
Боец ВСУ «Жерар»: Белорусы воюют в Курской области

Белорусы въезжали на территорию РФ на танках.

Видео с танком под национальным белорусским флагом, который едет по Курской области России, разлетелось по всему интернету. Боец с позывным «Жерар», который воюет в белорусском подразделении «Тур» 225 отдельной штурмовой бригады ВСУ, рассказал об участии белорусов в операции в Курской области.

«Белорусы есть в Курской области, и мы действительно здесь воюем. У нас механизированное подразделение, мы имеем танки, на которых въезжали в Курскую область», - рассказал «Жерар».

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