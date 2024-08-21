Боррель: Снятие ограничений для ВСУ на применение оружия Запада поможет мирным усилиям 21.08.2024, 19:01

РФ нужно лишить «логова» для нападений на Украину.

Отмена ограничений для Украины на использование переданного странами Запада оружия поможет продвинуть мирные усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля в Twitter.

По словам Борреля, снятие ограничений для Украины на применение западного вооружения против российских военных позволило бы:

укрепить украинскою самообороны, поскольку РФ лишится «логова» для нападений и обстрелов украинских городов и инфраструктуры.

спасти жизни людей и уменьшить разрушения в Украине.

способствовать продвижению мирных усилий.

По словам чиновника, он передал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что ЕС полностью поддерживает борьбу Украины против российской агрессии.

«Я с нетерпением жду встречи с ним в Брюсселе и дискуссии с министрами иностранных дел и обороны стран ЕС на следующей неделе, чтобы продвинуться вперед в нашей поддержке Украины», - добавил он.

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