Боррель: Снятие ограничений для ВСУ на применение оружия Запада поможет мирным усилиям
- 21.08.2024, 19:01
РФ нужно лишить «логова» для нападений на Украину.
Отмена ограничений для Украины на использование переданного странами Запада оружия поможет продвинуть мирные усилия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля в Twitter.
По словам Борреля, снятие ограничений для Украины на применение западного вооружения против российских военных позволило бы:
укрепить украинскою самообороны, поскольку РФ лишится «логова» для нападений и обстрелов украинских городов и инфраструктуры.
спасти жизни людей и уменьшить разрушения в Украине.
способствовать продвижению мирных усилий.
По словам чиновника, он передал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что ЕС полностью поддерживает борьбу Украины против российской агрессии.
«Я с нетерпением жду встречи с ним в Брюсселе и дискуссии с министрами иностранных дел и обороны стран ЕС на следующей неделе, чтобы продвинуться вперед в нашей поддержке Украины», - добавил он.