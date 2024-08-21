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Боррель: Снятие ограничений для ВСУ на применение оружия Запада поможет мирным усилиям

  • 21.08.2024, 19:01
Боррель: Снятие ограничений для ВСУ на применение оружия Запада поможет мирным усилиям

РФ нужно лишить «логова» для нападений на Украину.

Отмена ограничений для Украины на использование переданного странами Запада оружия поможет продвинуть мирные усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля в Twitter.

По словам Борреля, снятие ограничений для Украины на применение западного вооружения против российских военных позволило бы:

укрепить украинскою самообороны, поскольку РФ лишится «логова» для нападений и обстрелов украинских городов и инфраструктуры.

спасти жизни людей и уменьшить разрушения в Украине.

способствовать продвижению мирных усилий.

По словам чиновника, он передал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что ЕС полностью поддерживает борьбу Украины против российской агрессии.

«Я с нетерпением жду встречи с ним в Брюсселе и дискуссии с министрами иностранных дел и обороны стран ЕС на следующей неделе, чтобы продвинуться вперед в нашей поддержке Украины», - добавил он.

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