закрыть
21 августа 2024, среда, 19:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На границе белорус попытался спрятать €20 000 в упаковке салфеток

  • 21.08.2024, 19:07
На границе белорус попытался спрятать €20 000 в упаковке салфеток

Но «шалость» не удалась.

Белорус, возвращаясь из Литвы, попытался спрятать от таможенного контроля более $31 000. Он пересекал границу на мопеде — возможно, надеялся, что на такого «туриста» никто не обратит особого внимания, пишет телеграм-канал «Таможенные органы Беларуси».

53-летний мужчина прибыл в пункт пропуска «Бенякони», где выбрал зеленый коридор, тем самым подтвердив, что при себе не имеет ничего, что необходимо декларировать. Тем не менее во время таможенного контроля у него обнаружили €20 000, спрятанных в упаковке от влажных салфеток. Оставшуюся сумму белорус разложил по карманам.

Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь. Теперь мужчине светит штраф или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип