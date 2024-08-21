На границе белорус попытался спрятать €20 000 в упаковке салфеток
- 21.08.2024, 19:07
Но «шалость» не удалась.
Белорус, возвращаясь из Литвы, попытался спрятать от таможенного контроля более $31 000. Он пересекал границу на мопеде — возможно, надеялся, что на такого «туриста» никто не обратит особого внимания, пишет телеграм-канал «Таможенные органы Беларуси».
53-летний мужчина прибыл в пункт пропуска «Бенякони», где выбрал зеленый коридор, тем самым подтвердив, что при себе не имеет ничего, что необходимо декларировать. Тем не менее во время таможенного контроля у него обнаружили €20 000, спрятанных в упаковке от влажных салфеток. Оставшуюся сумму белорус разложил по карманам.
Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь. Теперь мужчине светит штраф или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.