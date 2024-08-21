Комаровку усовершенствуют 21.08.2024, 19:56

Какие изменения ждут столичный рынок.

В крытой части Комаровского рынка демонтируют старые торговые ряды. На месте, где раньше продавали хлебобулочные и кондитерские изделия, появятся три новых объекта, пишет агентство «Минск-Новости».

— В двух новых современных торговых островках разместим арендаторов, которые работают на рынке много лет, они никуда не исчезнут. Также свою продукцию представит крупное государственное предприятие — фирменный павильон откроет КУП «Минскхлебпром», — сказал главный инженер Комаровского рынка Валерий Федарцов. — На данный момент заключен договор с подрядной организацией, которая будет выполнять все строительно-монтажные работы. Рабочие уже приступили к возведению ограждений на объекте.

Новые павильоны будут намного практичнее. Зона взаимодействия продавцов с покупателями станет удобнее, установят отпугиватели птиц и современные системы хранения и выкладки товаров. Появится больше света — над каждым островком сделают точечное освещение. Благодаря созданию микроклимата рабочие места станут комфортнее.

Модернизация никак не отразится на работе Комаровки. Сейчас прежних продавцов хлеба разместили в центре крытого рынка по третьему ряду, рядом с главным входом.

— Это не единственное новшество, которое мы подготовили для наших покупателей к новому году, — отметил Федарцов.

По словам главы администрации Советского района Сергея Хильмана, процесс преображения Комаровского рынка идет давно. Обновили витрины, колонны приобрели яркий национальный колорит.

— Главная цель — удовлетворить потребности наших граждан, которым полюбился рынок. Это одна из точек притяжения туристов, наполненная персонажами из беларусского фольклора и орнаментами. Место добавляют во многие путеводители, поэтому прислушиваемся к пожеланиям людей и улучшаем облик торгового объекта, — сказал Хильман.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com