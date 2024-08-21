В Беларуси нашлась коронованная чудотворная икона 21.08.2024, 20:14

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Богато украшенное произведение искусства скрывает немало секретов.

Древняя икона появилась в Христианском социальном центре в Минске, основанном католическим орденом уршулянок. Сюда ее передали Павел Королев, известный минский краевед, и Юрий Куделин, которые отыскали и спасли святыню.

Находка принадлежит к наиболее распространенному на восточнославянских землях типу икон Богоматери Одигитрии. Икона нарисована маслом на холсте. Вместе с рамой размер иконы составляет 129 х 106 см.

Икона была обнаружена в ценных металлических шатах, на которых есть надпись 1775 года о том, что супруги Симон и Бригида из Даревских Вериг Синевичи пожертвовали на них средства. Это означает, что сами шаты были созданы во второй половине XVIII века, а сама икона, вероятно, еще более давняя.

В начале XX века, во время обновления, ее частично закрыли линолеумом — новым на то время материалом, от которого осталось множество гвоздей, которыми он крепился.

После снятия линолеума обнаружилось, что на полотне изображено множество цветов. Также была обнаружена надпись «DIVA VIRGO», что означает «Пресвятая Дева».

Наличие корон на холсте и на шатах косвенно подтверждает упоминание о чудотворной иконе. В католичестве коронуются только особо почитаемые, чудотворные иконы Богоматери. Литургический акт коронации обычно осуществляет сам Папа Римский или делегированный епископ.

После обновления в начале XX века старая икона была переписана. Благодаря рентгенограмме иконы удалось выявить первоначальный вид ликов Девы Марии и младенца Христа.

На холсте есть дефекты, сквозные прорывы, повреждение живописного слоя, особенно в местах соединения досок, требующие немедленной реставрации. Восстановления требуют также шаты и большая резная деревянная рама.

Христианский социальный центр объявил сбор денег на реставрацию. Жертвователей просят сообщать имена, чтобы за их содействие помолились. После реставрации восстановленная икона будет выставлена в центре.

Деньги на реставрационные работы просят жертвовать на счет:

РО «Благотворительная Миссия Доброго Самарянина под опекой Святой Урсулы Ледуховской»

Юридический адрес: 220030,

г. Минск, ул. Революционная, д. 1а, кв. 7

УНП 102366022, ОКПО 380087195000

р/счет BY63UNBS30151611900000001933

ЗАО «БСБ Банк», Бик UNBSBY2X,

пл. Свободы, 4, 220030, Минск

Внимание. Обязательно указывайте в переводе, что это добровольное пожертвование на реставрацию иконы.

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