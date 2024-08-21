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ВСУ уничтожают вражеские укрепления вдоль всей линии фронта

  • 21.08.2024, 20:32
  • 1,616
ВСУ уничтожают вражеские укрепления вдоль всей линии фронта

Видеофакт.

Украинские разведчики с помощью FPV-дронов продолжают уничтожать позиции российской армии вдоль всей линии фронта.

Об этом сообщает Telegram-канал ГУР МО Украины.

Как рассказали в разведке, благодаря беспилотникам на фронте оказываются позиции россиян и их вооружение. Затем украинские военные с помощью FPV-дронов и минометов попадают в определенную цель.

«Филигранная точность — разведчики на фронте уничтожают россиян и крушат их укрепления», - подписано видео.

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