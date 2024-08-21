ВСУ уничтожают вражеские укрепления вдоль всей линии фронта
- 21.08.2024, 20:32
- 1,616
Видеофакт.
Украинские разведчики с помощью FPV-дронов продолжают уничтожать позиции российской армии вдоль всей линии фронта.
Об этом сообщает Telegram-канал ГУР МО Украины.
Как рассказали в разведке, благодаря беспилотникам на фронте оказываются позиции россиян и их вооружение. Затем украинские военные с помощью FPV-дронов и минометов попадают в определенную цель.
«Филигранная точность — разведчики на фронте уничтожают россиян и крушат их укрепления», - подписано видео.