Роналду создал свой YouTube-канал и установил рекорд
- 21.08.2024, 20:41
Португалец быстрее всех набрал один миллион подписчиков.
Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду создал свой YouTube-канал, который с молниеносной скоростью набирает популярность.
Роналду сразу же установил рекорд платформы. Португалец быстрее всех набрал один миллион подписчиков на сайте.
Ему понадобилось всего 90 минут, чтобы получить такое количество подписчиков.
Он достиг этого показателя на пять с половиной часов быстрее, чем предыдущий рекорд.