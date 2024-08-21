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Швейцария присоединилась к 14-му пакету санкций против России

  • 21.08.2024, 20:47
Швейцария присоединилась к 14-му пакету санкций против России

Меры вступят в силу 27 августа.

Федеральный совет Швейцарии решил присоединиться к 14-му пакету санкций ЕС против России. Соответствующий документ опубликован на сайте швейцарского правительства. Меры вступят в силу 27 августа.

Ранее, 9 июля, Швейцария уже добавила 69 человек и 47 организаций в свой санкционный список. В числе новых мер – международная гармонизация запретов на торговлю российскими алмазами. Также продлены сроки для выдачи разрешений на вывод инвестиций из России, чтобы швейцарские компании могли легально прекратить свою деятельность в стране.

14-й пакет санкций ЕС против России был принят 24 июня 2024 года и включает ряд новых ограничительных мер, направленных на усиление давления на российскую экономику и предотвращение обхода ранее введенных санкций. Среди этих мер – запрет на финансирование политических партий в ЕС со стороны российского правительства и запрет на импорт гелия из России.

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