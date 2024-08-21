На торги выставили транспорт Эдуарда Бабарико 1 21.08.2024, 20:57

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Эдуард Бабарико

Нашлись ли желающие купить авто и мотоцикл?

На электронном аукционе «БелЮрОбеспечения» 21 августа продали транспорт политзаключенного Эдуарда Бабарико — сына Виктора Бабарико. Речь о мотоцикле Suzuki. Торги за легковушку Mercedes-Benz продолжаются на момент выхода этого текста, передает «Зеркало».

О том, что транспорт Эдуарда Бабарико выставили на аукцион, стало известно в конце июля. Имущество было арестовано следственными органами, управлением ДФР Комитета госконтроля. Наложен арест и запрет совершения регистрационных действий судебным исполнителем.

За мотоцикл Suzuki VX 800 бордового цвета, 1992 года выпуска, торговались четыре участника. Аукцион начался с 5100 рублей. Ставки неоднократно повышались. Победил в итоге тот, кто выставил сумму в 7660 рублей.

Также 21 августа продавается универсал Mercedes-Benz GLC 300 голубого цвета 2019 года выпуска. В аукционе принимают участие три человека. Торги начались с 118 000 рублей, они неоднократно продлевались — повышалась ставка. На момент выхода этого текста аукцион продолжался на уровне 130 390 рублей.

Про оба транспортных средства указано, что при инструментальном контроле, диагностике и разборке возможно выявление скрытых дефектов.

Напомним, Эдуард Бабарико был задержан вместе со своим отцом, Виктором Бабарико, 18 июня 2020 года, содержался в СИЗО КГБ.

5 июля 2023 года он был признан виновным по ч. 2 ст. 243, ч. 6 ст. 16 и ч. 1 ст. 342, ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 130 УК (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, оказание пособничества в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и оказание пособничества в организации умышленных действий, направленных на возбуждение вражды и розни по признаку социальной принадлежности).

Ему дали восемь лет исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 5000 базовых величин (185 000 рублей) без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Производство по уголовному делу по ч. 2 ст. 235 УК (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем) было прекращено в связи с «отказом гособвинителя от обвинения».

В июле этого года Эдуарда Бабарико судили снова, его признали виновным в неповиновении администрации колонии (ч. 2 ст. 411 УК Беларуси). Он проведет за решеткой на два года больше уже вынесенного ранее ему срока. Дело рассматривал судья Павел Картинин на выездном заседании в колонии.

Ранее на торги выставляли имущество Виктора Бабарико.

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