«Врачи боролись за ее жизнь в течение двух часов» 3 21.08.2024, 21:09

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В больницу Старых Дорог положили 10-летнюю девочку с ротавирусом — через пять часов она умерла.

Сегодня в соцсетях стала распространяться информация о том, что 20 августа в больнице Старых Дорог умерла 10-летняя девочка. Смерть наступила внезапно: вечером ребенка госпитализировали в удовлетворительном состоянии, а несколько часов спустя родителям сообщили страшную новость. На связь с Onlíner вышел Сергей, родной дядя девочки, и рассказал свою версию произошедшего.

— Ее мать (моя родная сестра) сказала, что в воскресенье племянница проснулась и пожаловалась на плохое самочувствие: ее тошнило, болела голова. Также была искажена речь — как обычно бывает при инсульте. Они обратились в приемное отделение районной больницы, сестра попросила дать направление на КТ или МРТ: мало ли, действительно инсульт.

Дежурный врач сказал: у ребенка инсульта быть не может, это ротавирус. Предложили госпитализацию, но сестра, услышав, что с головой у дочери все в порядке, написала отказную, и они пошли домой. А во вторник девочке снова стало плохо. В итоге с тем же диагнозом (ротавирус) ее часов в 18 положили в больницу. В 21 час сестра ее навещала, все было нормально. В 23:45 позвонили, сказали, что умерла.

Точные причины смерти родственники пока не знают: результаты судебно-медицинской экспертизы будут только завтра. «Сначала говорили, что она захлебнулась рвотными массами, потом — что остановилось сердце», — добавляет Сергей.

«Врачи боролись за ее жизнь в течение двух часов»

В издании «Минская правда» также появился комментарий по поводу трагедии от главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:

— Да, действительно, в Стародорожском районе случилась трагедия, вчера (20.08) около 11 часов вечера в больнице умер десятилетний ребенок. Это шок не только для родителей, но и для медицинских работников учреждения здравоохранения, оказывающих ему помощь.

Ребенок поступил на стационарное лечение в шесть часов вечера этого же дня в удовлетворительном состоянии по направлению врача-педиатра. В девять часов вечера ему резко стало плохо. Для оказания медицинской помощи были вызваны врачи-специалисты, которые боролись за его жизнь в течение двух часов. Также была дополнительно вызвана специализированная выездная реанимационная бригада, но, несмотря на все проводимые мероприятия, спасти ребенка не удалось.

Сейчас работает комиссия Минздрава и главного управления по здравоохранению Минского облисполкома по оценке всех этапов оказания медицинской помощи ребенку. Работа комиссии находится на личном контроле начальника главного управления по здравоохранению Минского облисполкома.

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