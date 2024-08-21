Зеленский: Наша операция в Курской области продолжается
- 21.08.2024, 21:15
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Президент Украины заслушал доклады Сырского.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 августа, заслушал несколько докладов главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. В частности, речь шла о Покровском направлении.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
«Было уже несколько докладов главкома Сырского. Фронт — наши позиции, прежде всего это Покровское направление, наша Донетчина. Мы понимаем шаги врага и усиливаемся. Проведена проверка обеспечения снарядами», - рассказал Зеленский.
Он подчеркнул, что очень важно, чтобы «партнеры реально выполняли свои обязательства по каждому пакету помощи и всем нашим договоренностям». По словам президента, это фундаментально для обороны.
«Наша операция в Курской области — продолжается наша боевая работа, делаются шаги. Контролируем определенные районы. И благодарю всех наших ребят, всех подразделений за дальнейшее пополнение обменного фонда», - добавил Зеленский.