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Зеленский: Наша операция в Курской области продолжается

  • 21.08.2024, 21:15
  • 1,078
Зеленский: Наша операция в Курской области продолжается
Владимир Зеленский

Президент Украины заслушал доклады Сырского.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 августа, заслушал несколько докладов главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. В частности, речь шла о Покровском направлении.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

«Было уже несколько докладов главкома Сырского. Фронт — наши позиции, прежде всего это Покровское направление, наша Донетчина. Мы понимаем шаги врага и усиливаемся. Проведена проверка обеспечения снарядами», - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы «партнеры реально выполняли свои обязательства по каждому пакету помощи и всем нашим договоренностям». По словам президента, это фундаментально для обороны.

«Наша операция в Курской области — продолжается наша боевая работа, делаются шаги. Контролируем определенные районы. И благодарю всех наших ребят, всех подразделений за дальнейшее пополнение обменного фонда», - добавил Зеленский.

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