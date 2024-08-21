На белорусско-польской границе рекордные очереди автобусов 21.08.2024, 22:01

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Сколько придется стоять, если никуда не пересаживаться.

В ночь на среду, 21 августа, перед пунктом пропуска «Брест» на въезд в Польшу стояли от 82 до 86 автобусов. Увы, это практически стабильная ситуация последних дней, с начала недели меньше 60 в очереди не стояло. А на днях был новый рекорд — 92 автобуса. В таких условиях многие стараются найти себе место поближе к пункту пропуска и платят за пересадку. Но сколько времени занимает дорога, если этого не делать и ждать сколько придется? «Зеркало» спросило у белорусов, которые недавно так же «застряли» на границе.

«Заплатила за билет 140 рублей, чтобы проехать буквально пять минут и снова платить?»

Полина приезжала в Могилев проведать родных. 11 августа девушка возвращалась обратно в польский Гданьск. Зная, что на границах большие очереди, она решила купить билеты из Бреста, а туда добраться на поезде:

— Подумала, что так будет легче: все-таки можно прилечь, пройтись в дороге, а в автобусе и так насижусь.

В 19.30 было отправление с брестского автовокзала. Вскоре автобус уже подъехал к границе и встал в очередь. Сайт Госпогранкомитета в то время показывал, что перед ним — еще 78.

— Когда подъехали, я думала: ну, постоим до 12 ночи или часа и уже будем. Водитель же нас сразу предупредил, что точно простоим всю ночь, предложил идти проситься в передние автобусы, — говорит Полина. — Но где-то в это время возле меня освободилось соседнее место, стало комфортнее сидеть, и я уснула. Когда проснулась в четыре часа утра, мы еще только стояли где-то шестыми-седьмыми, а там два ряда автобусов. Наш еле двигался. Я расстроилась, конечно. Но много спала, поэтому было легче, хоть и просыпалась от каждого движения: мы заводились, проезжали буквально метр и глушились снова. Это бесило.

Девушка говорит, что ночью в автобусе было холодно, а днем — жарко, водитель практически не включал кондиционер. Но пересаживаться, чтобы ускорить прохождение границы, она не хотела.

— Во-первых, в очереди не было ни одного автобуса до Гданьска, а до Варшавы ехать не хотелось. А во-вторых, получается, заплатила за билет 140 рублей, чтобы проехать буквально пять минут до очереди, а потом снова платить за новый? Было жалко денег. Я решила остаться и ждать, — пересказывает путешественница. — Некоторым предлагали, кстати, поехать домой (кто брестский) или снять отель до утра. Водитель оставлял свой номер, и люди спокойно утром возвращались обратно.

Пассажирка говорит, что ее автобус за вечер покинули семеро человек, еще несколько пересели вперед ночью. По ее наблюдениям, «ушло около половины пассажиров». На их места приходили другие люди, чьи автобусы подъехали позже.

— Белорусскую таможню мы прошли в 14 часов. Долговато нас проверяли — только три часа спустя выехали из пункта пропуска, а в 20 по Минску прошли паспортный контроль у поляков. Получается, вся граница у меня заняла сутки, — говорит девушка. — А вся дорога из Могилева до Гданьска заняла двое суток. Когда в Варшаве мой сосед-пассажир вышел, я снова легла спать на два сиденья. Доехали мы посреди ночи. Я думала, что очень устану, но на самом деле приехала бодрячком. В автобусе было много пожилых людей — вот им было тяжело. Когда рядом с ними освобождалось место, хоть могли сесть удобнее или прилечь. Все-таки устаешь в таких поездках. Если одному на двух сиденьях — еще нормально, можно доехать без подсадок. Но если вас двое, ты все время в сидячем положении — ужас просто. Поэтому в следующий раз я, наверное, просто доеду до границы и попрошусь в более-менее свободный автобус. Но уже готова была бы даже выехать из Минска на автобусе и у границы доплатить, чтобы пересесть и не тратить столько времени и сил.

«Решила, что лучше я 100% уеду через энное количество часов, чем не уеду вообще»

Виктория в ночь с 17 на 18 августа ехала через Польшу в другую европейскую страну и тоже готовилась долго стоять на границе. Но, как и многие, не ожидала, что настолько.

— В июле я ехала тем же маршрутом, но в Минск, и мы простояли 13,5 часа — для меня это уже был рекорд. Когда в час ночи подъехали к границе со стороны Бреста, вообще не было понятно, насколько длинная очередь, — объясняет белоруска. — На сайте пропускного пункта была информация о 30 автобусах. Подумала, что будем стоять часов десять. Но мы вообще как будто не двигались. К утру, судя по сайту, в очереди уже было 60 автобусов, а днем 80.

На белорусской границе автобус Виктории простоял 31 час. А на обеих в сумме она провела 34. Несмотря на это, собеседница говорит, что пересаживаться и не собиралась.

— Когда мы были в очереди примерно двадцатыми, к нам хотела подсесть женщина, но я не уверена, что водитель ее взял. Я сама не знала, как будет с пересадкой, поэтому и не думала искать другой автобус. Решила, что лучше я 100% уеду через энное количество часов, чем не уеду вообще. Все время, пока мы стояли в очереди, я старалась спать. В принципе, в этом ожидании жить можно. На всем пути к границе есть биотуалеты и заправка, — заключает Виктория.

«Сложилось впечатление, что водитель специально „освобождал“ места для будущего заработка»

Еще одна собеседница, Жанна, тоже ехала 17 августа. Ее автобус до Варшавы остановился под первым шлагбаумом в районе семи вечера. Кто-то спустя время поехал ночевать в Брест, остальные пассажиры стали думать, чем себя занять и как устроиться на это время комфортнее.

— Водитель сказал, что будем, скорее всего, стоять сутки. Я подумала: или пошутил, или пугает. Что застряли надолго, мы поняли, когда за три часа не сдвинулись с места. Некоторые стали ложиться на газон, до темноты ходили вдоль дороги. Когда стало темнеть и холодать, вернулись на места, — рассказывает она. — Кстати, автобус тогда уже был больше чем наполовину пустой, хотя к границе подъехал полный. Это позволило как-то размещаться одному на двух сиденьях. В таком положении долго не посидишь, поэтому постоянно приходилось все равно выходить на улицу разминать ноги. За ночь мы немного продвинулись, но и выстроилась очередь в кафе за кофе и водой, в туалет (он, кстати не такой уж и дешевый — 80 копеек), так что ходить пришлось много.

Женщине не понравилось, что на границе в принципе работает схема с подсадками к другим перевозчикам. А то, что это предлагают и сами водители, ее возмущает.

— Наш сразу стал открыто говорить, чтобы пересаживались в передние автобусы. Сложилось впечатление, что специально «освобождал» места для будущего заработка, — рассуждает собеседница. — Утром немного очередь продвинулась, пассажиры с других рейсов стали подходить уже к нам. Кто-то просто подъезжал на такси и начинал обхаживать автобусы. Водители, не стесняясь, озвучивали цену в 40 евро, а потом и в 50 (141 и 175 рублей соответственно по курсу Нацбанка на 21 августа. — Прим. ред.). Мы были в шоке, что так внаглую берут деньги, не боятся, что рядом люди все видят. Потом приехали транспортники (Транспортная инспекция. — Прим. ред.), проверили документы и отсканировали список пассажиров, спросили, брали ли они людей на подсадку.

Кондиционер в автобусе, на котором она ехала, включали ненадолго днем, поэтому жару пассажиры снова выходили пережидать на улице. Лежали вдоль обочины на траве, строительных палетах, сидели на разделительных ограждениях или в тени. К девяти вечера следующего дня прошли пограничный контроль.

— На таможне все было быстро, а потом опять долгое ожидание. Почему поляки не запускали транспорт, непонятно. Где-то в 23.20 мы заехали на их границу, а в 00.00 уже выехали. 19 августа в четыре часа утра были в Варшаве, — пересказывает Жанна и описывает условия, в которых пришлось находиться это время. — Я вообще в шоке от происходящего. Автобус с неудобными и поломанными сиденьями, без туалета, без воды. Зарядки для телефона только четыре штуки, и то водитель сказал, что в автобусе это не предусмотрено и они их делали за свои деньги. Так что спасибо уважаемым, что разрешили подзарядиться…

Жанна говорит, что не хотела бы снова оказаться в таких обстоятельствах, как и платить за такую вынужденную пересадку. Женщина возмущена и теми, кто пользуется лазейкой, чтобы быстрее пройти границу.

— Сложилась такая ситуация, что и не знаешь, кто виноват. Люди тут стали заложниками, и кто наглый, не боится ни людей, ни Бога, так строит бизнес, — считает она. — Ну а другие лезут без очереди. Получается, деньги и наглость решают все! А мы пенсионеры, для нас и так поездка недешевая. Ну и надо как-то совесть иметь, а не идти по головам. Кстати, турфирмы быстро вышли из положения: их пустой автобус занимает очередь, когда подходит близко к шлагбауму, второй привозит туристов, они пешком пересаживаются туда и все в шоколаде… Я думаю, если бы транспортники исправно исполняли свои обязанности, бардака и коррупции было бы меньше. Ничего не стоит сверить списки пассажиров с данными при покупке билетов.

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