В ВСУ заявили о хороших результатах по пленным в Курской области
- 21.08.2024, 22:25
Украина продолжает пополнять обменный фонд.
Украинские защитники, которые воюют в Курской области, сегодня, 21 августа, добились хороших результатов в вопросе пополнения обменного фонда.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Сухопутные войска Украины в Telegram.
Как отметили в Сухопутных войсках, украинские воины продолжают выполнять боевые задачи в Курской области.
«Есть хорошие результаты по пленным, а значит, еще больше наших ребят вскоре вернутся домой», - добавили военные.
Детально о том, сколько оккупантов удалось взять в плен, в Сухопутных войсках не рассказали. При этом было опубликовано соответствующее фото.