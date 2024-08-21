В ВСУ заявили о хороших результатах по пленным в Курской области 21.08.2024, 22:25

Украина продолжает пополнять обменный фонд.

Украинские защитники, которые воюют в Курской области, сегодня, 21 августа, добились хороших результатов в вопросе пополнения обменного фонда.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Сухопутные войска Украины в Telegram.

Как отметили в Сухопутных войсках, украинские воины продолжают выполнять боевые задачи в Курской области.

«Есть хорошие результаты по пленным, а значит, еще больше наших ребят вскоре вернутся домой», - добавили военные.

Детально о том, сколько оккупантов удалось взять в плен, в Сухопутных войсках не рассказали. При этом было опубликовано соответствующее фото.

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