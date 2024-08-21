Стадион «Динамо» устраивает романтические ужины на футбольном поле

Стадион «Динамо» устраивает романтические ужины на футбольном поле3
- 21.08.2024, 22:41
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Названа цена на две персоны.
На футбольном стадионе «Динамо» хотят организовать романтический ужин. Можно будет забронировать столик под звёздами и на зелёном футбольном газоне, пишет koko.by.
За меню отвечает ресторан, работающий при отеле «Европа». Стоимость ужина на 2 персоны — 390 рублей. В эту цену входят салат, горячее блюдо, закуски и десерт. И интересный набор напитков: тархун, клюквенный морс или бокал просекко на выбор.
Ближайший ужин пройдет 1 сентября.