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Стадион «Динамо» устраивает романтические ужины на футбольном поле

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  • 21.08.2024, 22:41
  • 1,548
Стадион «Динамо» устраивает романтические ужины на футбольном поле

Названа цена на две персоны.

На футбольном стадионе «Динамо» хотят организовать романтический ужин. Можно будет забронировать столик под звёздами и на зелёном футбольном газоне, пишет koko.by.

За меню отвечает ресторан, работающий при отеле «Европа». Стоимость ужина на 2 персоны — 390 рублей. В эту цену входят салат, горячее блюдо, закуски и десерт. И интересный набор напитков: тархун, клюквенный морс или бокал просекко на выбор.

Ближайший ужин пройдет 1 сентября.

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