Литва предлагает на должность еврокомиссара «ястреба» Андрюса Кубилюса 22.08.2024, 3:04

Андрюс Кубилюс

Кандидатуру еще должны одобрить парламент и президент.

Правительство Литвы в среду предложило Андрюса Кубилюса своим потенциальным следующим еврокомиссаром, официально начав процедуру выдвижения, пишет Politico.

Согласно процедуре, правительство официально выдвигает кандидата, а президент и Сейм, литовский парламент, должны дать зеленый свет этому решению.

Ингрида Шимоните сказала, что она уже получила неофициальное одобрение предложенной кандидатуры от президента Гитанаса Науседы и правящей коалиции страны.

В случае одобрения Кубилюс, бывший академик и дважды премьер-министр, занимающий пост евродепутата с 2019 года, должен будет отказаться от своего места в Европейском парламенте.

Кубилюс, соавтор Европейского плана для Украины от 2017 года, является активным сторонником Киева и имеет жесткую позицию по отношению к России.

Во время своей работы в Европейском парламенте в качестве уполномоченного по вопросам России он отмечал необходимость постоянной военной поддержки Украины, выступая за план, предусматривающий выделение западными союзниками 0,25% ВВП, чтобы помочь победить президента России Владимира Путина на поле боя.

Он также призывал заставить Москву заплатить за восстановление Украины, используя для этого все замороженные российские активы, а не только полученные от них доходы. В Вильнюсе он предложил создать правительственный департамент или министерство, которое полностью занималось бы вопросами Украины.

«Я хочу верить, что оппозиционные группы, если они посмотрят на этот вопрос объективно, также смогут отвергнуть свои предубеждения и оценить опыт и способности Кубилюса», - сказала Шимоните.

Виктория Чмилите-Нильсен, спикер Сейма и лидер коалиционного Либерального движения, заявила, что парламент может проголосовать за кандидатуру Кубилюса либо на внеочередной сессии, либо в начале очередной осенней сессии 10 сентября. В то же время Еврокомиссия хочет, чтобы страны ЕС назначили своих кандидатов до 30 августа.

Кандидатура Кубилюса была выдвинута после того, как министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис в субботу заявил, что не претендует на пост еврокомиссара, поскольку президент отказался его поддержать.

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