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СМИ: Племянник Кеннеди снимется с выборов президента США

  • 22.08.2024, 5:36
СМИ: Племянник Кеннеди снимется с выборов президента США
Роберт Кеннеди-младший

Политик может поддержать Дональда Трампа.

70-летний Роберт Кеннеди-младший, который участвует в выборах президента США как независимый кандидат, планирует объявить о завершении своей кампании до конца недели.

Об этом стало известно телеканалу ABC News.

По словам одного источника, знакомого с решением Кеннеди-младшего, тот хочет как можно быстрее выйти из президентской кампании.

Другие не исключают, что политик может поддержать кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, на что последние несколько месяцев намекали и СМИ (Трамп, среди прочего, выразил готовность предложить Кеннеди-младшему работу в своей администрации), и его окружение, но окончательного решения еще нет.

В последние недели кампания Кеннеди-младшего, который объявил об участии в выборах президента в октябре 2023 года как независимый кандидат, столкнулась с существенными финансовыми трудностями, а его общенациональный рейтинг колебался в районе 3%.

В то же время поддержка кампании Трампа со стороны Кеннеди-младшего могла бы добавить республиканцу голоса и позволить ему сократить отставание от Камалы Харрис, чей рейтинг стабильно растет в последние дни.

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