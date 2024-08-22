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Украинские дроны атаковали Центр радиотехнической разведки РФ под Москвой

  • 22.08.2024, 7:34
Украинские дроны атаковали Центр радиотехнической разведки РФ под Москвой

Буданов раскрыл детали операции.

Украина провела атаки дронами на центр радиотехнической разведки и аэропорт в Подмосковье, а также на российскую авиабазу в Ростовской области. Об этом рассказал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов изданию The War Zone.

В материале говорится, что в сети также распространяются кадры, на которых можно увидеть удар БПЛА вблизи авиабазы «Оленья» в Мурманске, где базируются российские стратегические бомбардировщики за Полярным кругом.

«Сегодня мы провели несколько операций с использованием беспилотников», — рассказал Буданов.

По его словам, были также атакованы аэропорт «Остафьево» и авиабаза «Миллерово». Всего было задействовано около 50 беспилотников. Масштабы ущерба на данный момент неясны.

«Сейчас мы проводим проверку», — отметил Буданов.

Издание пишет, что аэропорт «Остафьево» выполняет несколько функций для российского Минобороны, а в 2018 году там была построена пара массивных кольцевых антенных решеток. Также возможно, что вместо них был поражен другой центр радиотехнической разведки в аэропорту или около него.

При этом Буданов во время разговора с журналистами не уточнил, где находится атакованный центр радиотехнической разведки.

При этом в РФ утверждают, что сбили якобы все беспилотники, направлявшиеся в Москву и другие регионы страны.

Буданов же рассказал, что предыдущая атака украинских беспилотников на российский аэропорт «Саваслейка» привела к уничтожению перехватчика МиГ-31 и двух транспортных самолетов Ил-76. Тогда авиабаза была атакована примерно 10 беспилотниками.

В материале говорится, что все районы, подвергшиеся атакам ночью, уже были атакованы ранее. Так, Москва налеты БПЛА происходили на Москву до этого. Последняя атака на авиабазу «Миллерово» произошло в июле. А «Остафьево» был атакован в апреле

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