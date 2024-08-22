Украинские дроны атаковали Центр радиотехнической разведки РФ под Москвой 22.08.2024, 7:34

Буданов раскрыл детали операции.

Украина провела атаки дронами на центр радиотехнической разведки и аэропорт в Подмосковье, а также на российскую авиабазу в Ростовской области. Об этом рассказал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов изданию The War Zone.

В материале говорится, что в сети также распространяются кадры, на которых можно увидеть удар БПЛА вблизи авиабазы «Оленья» в Мурманске, где базируются российские стратегические бомбардировщики за Полярным кругом.

«Сегодня мы провели несколько операций с использованием беспилотников», — рассказал Буданов.

По его словам, были также атакованы аэропорт «Остафьево» и авиабаза «Миллерово». Всего было задействовано около 50 беспилотников. Масштабы ущерба на данный момент неясны.

«Сейчас мы проводим проверку», — отметил Буданов.

Издание пишет, что аэропорт «Остафьево» выполняет несколько функций для российского Минобороны, а в 2018 году там была построена пара массивных кольцевых антенных решеток. Также возможно, что вместо них был поражен другой центр радиотехнической разведки в аэропорту или около него.

При этом Буданов во время разговора с журналистами не уточнил, где находится атакованный центр радиотехнической разведки.

Moscow Mayor Sergey Sobyanin reports that all ten Ukrainian drones targeting Moscow were intercepted, marking the most massive drone attack in the city's history. He says all of the drones were shot down while approaching the capital, neutralized by the city's layered defense… pic.twitter.com/SSahnjWQxy — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) August 21, 2024

При этом в РФ утверждают, что сбили якобы все беспилотники, направлявшиеся в Москву и другие регионы страны.

Буданов же рассказал, что предыдущая атака украинских беспилотников на российский аэропорт «Саваслейка» привела к уничтожению перехватчика МиГ-31 и двух транспортных самолетов Ил-76. Тогда авиабаза была атакована примерно 10 беспилотниками.

В материале говорится, что все районы, подвергшиеся атакам ночью, уже были атакованы ранее. Так, Москва налеты БПЛА происходили на Москву до этого. Последняя атака на авиабазу «Миллерово» произошло в июле. А «Остафьево» был атакован в апреле

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