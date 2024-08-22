Взрывы в Волгоградской области РФ: горит военный аэродром «Мариновка» 22.08.2024, 7:43

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На авиабазе находились фронтовые самолеты-разведчики.

В ночь на 22 августа беспилотники атаковали Волгоградскую область РФ. Об этом сообщили жители города Калача-на-Дону, пишет ASTRA.

Российские медиа отметило, что в 20 километрах от города находится военный аэродром «Мариновка».

Позже журналисты, со ссылкой на слова местных жителей заявили, что на аэродроме в поселке Октябрьский начался пожар.

По словам журналистов, на аэродроме дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи (войсковая часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО, сформированной 1 января 2014 года из авиационной эскадрильи 6970-й авиабазы, входящей в состав 7-й бригады ВКО.

Отметим, что официальных комментариев от властей региона или от Минобороны России пока нет.

Ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что украинские дроны атаковали Центр радиотехнической разведки РФ под Москвой.

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