ВСУ продвинулись в Курской области, используя HIMARS 22.08.2024, 7:46

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Детали наступления от аналитиков ISW.

В среду, 21 августа, украинские войска достигли незначительного продвижения вперед в рамках операции на Курском участке фронта. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили о публикации Силами специальных операций (ССО) Украины кадров с последствиями ударов ВСУ по нескольким понтонным мостам и плацдармам вдоль реки Сейм в Глушковском районе, что западнее района нынешнего украинского наступления в Курской области.

«В ССО предположили, что во время некоторых ударов по понтонным мостам, украинские войска могли использовать реактивные системы залпового огня HIMARS. В то же время эксперты предположили, что украинские военные использовали авиационные кассетные авиационные бомбы малого диаметра», - рассказывают аналитики.

В то же время, опубликованные 21 августа геолокационные кадры демонстрируют, как операторы беспилотников 155-й морской пехотной бригады, наносят удары по украинским силам в Вишневке и ее окрестностях (к югу от Коренево и в 14 км от международной границы), что подтверждает продвижение украинских войск вглубь населенного пункта и за его пределы.

«Украинские силы удерживают позиции в лесных массивах к востоку от Александровки (к северо-востоку от Коренево и в 33 км от международной границы). Подразделения российской 200-й гвардейской мотострелковой бригады удерживают позиции вдоль трассы 38Н-564 к востоку от Журавлей (к востоку от Коренево и в 21 км от международной границы). Это свидетельствует о том, что россияне или недавно заняли эти позиции, или что украинские войска еще не закрыли небольшой выступ вдоль дороги 38Н-564 у Журавлей», - говорится в сообщении ISW.

Аналитики также упомянули, что российские блогеры продолжали утверждать, что украинские силы продвигаются к северу от Суджи в районе Малой Локни и окружают российские силы в Мартыновке (к северо-востоку от Суджи и в 19 км от международной границы).

«По их сообщениям, подразделения российской 810-й отдельной бригады морской пехоты оказались в окружении в Мартыновке. Опубликованные 21 августа геолокационные кадры указывают на то, что ВСУ продвинулись к южной части Русской Конопельки (к востоку от Суджи и в 12 км от международной границы)», - подчеркнули в Институте изучения войны.

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