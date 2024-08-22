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Путин прячется

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 22.08.2024, 7:54
  • 3,268
Путин прячется

Пришла беда.

Москва уже обвинила США, Британию и Польшу в участии в подготовке атаки ВСУ на Курскую область. СВР заявляет, что украинцы проходили «слаживание в учебных центрах» Англии и ФРГ, а Запад помогает им управлением войск, оружием, спутниковой разведкой. Пропаганда кричит - на Курщине воюют сплошь западные наемники. «Пипл хавает» это z-нытье.

Что касается «великого политика», то он никак не может быть в Курске. В такие дни он всегда только там, где «победа», парады, показуха, ФСОшники изображают благодарный народ.

Когда беда, он прячется. Все 25 лет.

Диктатору плевать на людей. Что ночью опять атакам дронов подверглись Московская, Тульская, Брянская, Белгородская, Ростовская области. На курских беженцев, которых так и не разместили нормально, а помощь им собирают волонтеры. На курян под ударами ракет и артиллерии.

Зато Путин поехал с главой обстреливаемого Подмосковья Воробьевым на открытие Детского клиническрго центра им.Рошаля в Красногорске.

На место теракта в «Крокусе» в Красногорске он так и не приехал.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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