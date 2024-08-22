Лукашенко штормит

Лукашенко штормит6
- Телеграм-канал «Ник и Майк»
- 22.08.2024, 8:13
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Пекин начинает принципиальный разговор на неприятные для диктатора темы.
Визит китайского премьер-министра в Минск для хунты и ее пропаганды – событие века. Основной нарратив про международную субъектность и некоторую самостоятельность, которая в последнее время изрядно пострадала, в том числе медийно.
Однако это внешняя сторона, фасад. Жози же утверждает, что разговор будет достаточно жесткий.
Пекину очень нужна стабильность и предсказуемость на своих торговых путях, а синепалого штормит. Поэтому больше будет про транзит и торговлю.
Это означает принципиальный разговор на неприятные для Минска и не очень привычные для Пекина темы о политическом кризисе в Беларуси и перспективах синепалого. А их нет. То же самое синепалый слышит и от оставшихся немногочисленных западных собеседников.
Попытки отпетлять от выполнения «союзнического долга» привели к подвешиванию уже обещанных и поделенных денег от Кремля, чтобы дотянуть «до выборов».
Его нет ни в чьих раскладах.
Телеграм-канал «Ник и Майк»