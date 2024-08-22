Лукашенко штормит 6 Телеграм-канал «Ник и Майк»

22.08.2024, 8:13

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Пекин начинает принципиальный разговор на неприятные для диктатора темы.

Визит китайского премьер-министра в Минск для хунты и ее пропаганды – событие века. Основной нарратив про международную субъектность и некоторую самостоятельность, которая в последнее время изрядно пострадала, в том числе медийно.

Однако это внешняя сторона, фасад. Жози же утверждает, что разговор будет достаточно жесткий.

Пекину очень нужна стабильность и предсказуемость на своих торговых путях, а синепалого штормит. Поэтому больше будет про транзит и торговлю.

Это означает принципиальный разговор на неприятные для Минска и не очень привычные для Пекина темы о политическом кризисе в Беларуси и перспективах синепалого. А их нет. То же самое синепалый слышит и от оставшихся немногочисленных западных собеседников.

Попытки отпетлять от выполнения «союзнического долга» привели к подвешиванию уже обещанных и поделенных денег от Кремля, чтобы дотянуть «до выборов».

Его нет ни в чьих раскладах.

Телеграм-канал «Ник и Майк»

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