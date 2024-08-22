Россияне заявили о новом прорыве ВСУ недалеко от границы с Беларусью 3 22.08.2024, 8:17

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200 бойцов вошли в Брянскую область.

В России заявили о попытке прорыва границы в Брянской области. Там якобы действовала «украинская ДРГ», которая насчитывала 200 бойцов.

«Украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию Климовского района Брянской области. В ходе боя попытка прорыва была пресечена силами ПУ ФСБ России и подразделениями Вооруженных сил РФ», – пишет телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что эта «ДРГ» якобы насчитывала около 200 бойцов ВСУ.

«Перемещение вражеской группы вблизи границы обнаружили около 19 часов вечера», – говорится в сообщении.

«Атаку ДРГ» также подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Тем временем телеграм-канал Mash заявил, что украинские военные были вооружены «НАТОвскими винтовками».

«Три ВСУ-шные БМП и диверсантов заметили вблизи границы примерно в 19:10. Они были вооружены натовскими винтовками вроде чешских Bren-2. К 20:30 началась вторая волна атаки с подкреплением», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас въезд в Климовский район Брянской области перекрыт блок-постами.

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