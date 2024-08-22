Ситуация для Путина становится все опаснее 22.08.2024, 8:23

13,198

Это начало его конца.

Российский диктатор Владимир Путин никому не хочет передавать свою власть в стране-агрессоре России, потому что это единственное, что позволяет ему чувствовать себя более-менее в безопасности. Передача власти для него - это смертельный приговор, который он сам себе подпишет.

Диктатор РФ понимает, что в случае передачи власти со временем его сдадут, обменяют на кого-то или на что-то, и он проведет остаток своей жизни в Гааге в одиночной камере. Поэтому от власти российский диктатор не откажется ни при каких обстоятельствах. Такое мнение высказал дипломат, руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью «Главреду».

«Устроит ли сохранение Путина у власти его окружение, которое видит, что катастрофа приближается? Смотрел на лица людей, присутствовавших на совещании по поводу ситуации в Курской области: они сидели на расстоянии от Путина, не на 11 метров, как раньше, а чуть ближе, но эта рассадка свидетельствовала о недоверии Путина к ближайшему окружению. Он их боится. А это же были те, ближе кого уже нет», - сказал Огрызко.

Он отметил, что физический и ментальный разрыв между Путиным и его окружением будет нарастать. По словам дипломата, окружение Путина хочет еще немного пожить и порулить

«Эти люди, стремясь спастись, задумаются над тем, как убрать главную занозу - Путина, повесив на него все их общие грехи. Вероятно, окружение Путина надеется, что сможет договориться с Западом за счет уступок и обвинения во всем лично Путина (тем более на Западе говорят, что это «война Путина», а не российского народа)», - высказал мнение дипломат.

Огрызко отметил, что, по его мнению, с точки зрения внутренней политики ситуация в России становится для Путина все более опасной.

«Даже то совещание продемонстрировало, что люди на местах знают ситуацию и говорят об этом публично, но Путин перебил исполняющего обязанности губернатора, который четко сказал, сколько населенных пунктов в Курской области украинские войска взяли под контроль. То есть люди все понимают и видят. Разрыв между реальностью и тем, что Путин хочет подать, будет еще больше, и в конце концов все это лопнет. У Путина сейчас наступает период начала конца», - сказал Огрызко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com