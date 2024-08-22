Мартыновский «котел»: ВСУ окружили морпехов из 810-й бригады РФ 2 22.08.2024, 8:36

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К северу от Суджи, образовался «карман» для российских военных.

Подразделения ВСУ сделали определенное продвижение в Курской области, подходя с флангов к населенному пункту Коренево. На данном участке находятся российские военные из 155 бригады морской пехоты, причастной к издевательству над телом украинского бойца.

Кроме того, под Суджей образовался «карман», в котором застряли россияне из другой бригады морпехов РФ. О боях в Курской области по состоянию на 22 августа рассказали аналитики Института изучения войны (ISW) в актуальном отчете.

Аналитики ISW утверждают, что в Мартыновке, населенном пункте к северу от Суджи, образовался «карман» для российских военных. ВСУ окружили подразделения 810 бригады морской пехоты Черноморского флота. О сложной для россиян ситуации свидетельствуют сообщения милитарных блогеров, которые хвалили десантника за вывод из окружения группы срочников. В отчете указано, что речь идет о «Мартыновском кармане», но признают, что нужно уточнить информацию.

В отчете перечисляют населенные пункты и позиции, которые точно находятся под контролем Украины. В списке — Вишневка возле Снагости, леса рядом с Александровкой, дорога возле Журавлей, есть продвижение возле Малой Локни и Русских Конопелек. Аналитики сообщили, что возле Вишневки воюют россияне из 155 бригады морской пехоты. Эта бригада 16 августа опубликовала видео из Белгородской области, на котором демонстрировала надругательство над телом украинца.

Украинские военные уничтожили мосты и понтоны, расположенные на реке Сейм в Глушковском районе, подтверждается в отчете ISW. При этом аналитики заметили определенные расхождения в том, чем именно наносились удары по переправам. Силы специальных операций ВСУ показали видео, на которых якобы видно попадание ракет HIMARS. В то же время российские военные уверяют, что удар нанесли «авиационные планирующие бомбы малого диаметра».

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