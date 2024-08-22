Разбили мосты и переправы: Украина признала использование HIMARS в Курской области 1 22.08.2024, 8:45

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С их помощью были уничтожены все три моста на реке Сейм.

Украинские военные официально признали, что использовали западное вооружение и в том числе HIMARS во время наступления в Курской области. Об этом сообщает The Times.

Издание указывает на то, что украинские военные власти подтвердили использование систем залпового огня HIMARS для того, чтобы разрушать мосты, понтонные переправы и другие инженерные сооружения на территории Курской области.

В своей публикации западные аналитики заявили, что с помощью такого оружия ВСУ уничтожили все три моста на реке Сейм, которые были логистически чрезвычайно важными и соединяли группировки российских войск в этом районе с остальной территорией РФ.

«В результате этих ударов, до 3 тыс. военных агрессора оказались в ловушке, а военные инженеры начали вынужденно возводить понтонные переправы», - заявили в The Times.

Также журналисты сообщили, что российские и украинские СМИ, а еще военные корреспонденты и блогеры идентифицировали технику, которая наступала в Курской области и принадлежит разным европейским странам.

«Президент Украины Владимир Зеленский на днях признал безосновательными опасения западных союзников относительно последствий атак западным оружием по российской территории и призвал отменить все ограничения на использование западного оружия. Он также подтвердил, что Украина держала своих союзников в неведении накануне трансграничного наступления, зная, что они наложат вето на операцию, которая пересечет самую строгую из всех красных линий, которые имеет Россия», - пишет The Times.

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