«Ябатька лейтенанта Шмидта», который водил за нос милицию и Совмин, попал в СИЗО 5 22.08.2024, 8:55

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Речь может идти о передаче денег для решения коммерческого вопроса.

Это человек литературной наглости. В 2020 рецидивист Сергей Автухович сменил фамилию на Заславский, натянул чужой майорский китель, достал из принтера дюжину фальшивых грамот и дополнил образ заученным «За батьку!», чем заставил самых влиятельных людей страны пожимать себе руку и подсаживать наверх. Имея в анамнезе 15 разбоев, он превратился в лектора в системе МВД, дав ряд бенефисов в провинциальных РОВД и даже пару раз в академиях. Его промежуточный финал оказался хоть и простым, но тоже хрестоматийным.

«Наша Ніва» подробно описывала путь этого человека в ряде публикаций.

За то время, пока его личностью не интересовались журналисты, Автухович успел поставить с десяток новых «рекордов Книги Гиннеса», а также пару раз замахнуться на гранты «укрепления патриотизма». Ему отказали.

Но с 24 июля 2024 года Сергей Автухович перестал радовать своих подписчиков в инстаграме объемами бицепсов. После этого дня он ни разу не появился в мессенджерах.

Как рассказали «Нашай Ніве» люди, знакомые с ситуацией, Сергей Автухович находится в СИЗО. Предположительно, его подозревают в совершении преступления, которе подпадает под 431 статью Уголовного кодекса Беларуси (дача взятки).

По предварительной информации, Автуховичем воспользовался кто-то из его знакомых, передав через «ябатьку лейтенанта Шмидта» деньги за решение коммерческого вопроса. На передаче тот и погорел.

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