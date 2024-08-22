Путин в Грозном не справился с наушниками: смеются даже Z-пропагандисты
- 22.08.2024, 9:03
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Глава РФ не осилил сложный прибор.
Пока ВСУ продвигаются в Курской области, российский диктатор Владимир Путин полетел в Чечню. Там не обошлось без скандала, пишет dialog.ua.
Глава Чечни Рамзан Кадыров всячески развлекал Путина в Грозном. Ему, в частности, были продемонстрированы умения орденоносного 17-летнего сына лидера чеченцев в стрельбе из огнестрельного оружия. Там и случился конфуз с наушниками. Путин, не разобравшись, нацепил их на подбородок.
В Сети активно обсуждают инцидент. Некоторые заподозрили, что глава РФ боится испортить прическу или грим, другие посчитали это признаком возрастных изменений.
Показательно, что насмехаются над Путиным и российские Z-каналы. Жестко прошелся по диктатору ультраправый Z-блогер Alex Parker Returns, который проживает в Канаде.
«Не сразу Пыпу и признал. Смотрю, какой-то абу-бандит с черной бородой рядом с Рамзанкой стоит. А это он просто наушники неправильно надел. Сложный прибор. Даже с этим не справился», — написал Z-блогер.