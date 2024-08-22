Путин в Грозном не справился с наушниками: смеются даже Z-пропагандисты 22.08.2024, 9:03

8,212

Глава РФ не осилил сложный прибор.

Пока ВСУ продвигаются в Курской области, российский диктатор Владимир Путин полетел в Чечню. Там не обошлось без скандала, пишет dialog.ua.

Глава Чечни Рамзан Кадыров всячески развлекал Путина в Грозном. Ему, в частности, были продемонстрированы умения орденоносного 17-летнего сына лидера чеченцев в стрельбе из огнестрельного оружия. Там и случился конфуз с наушниками. Путин, не разобравшись, нацепил их на подбородок.

В Сети активно обсуждают инцидент. Некоторые заподозрили, что глава РФ боится испортить прическу или грим, другие посчитали это признаком возрастных изменений.

Показательно, что насмехаются над Путиным и российские Z-каналы. Жестко прошелся по диктатору ультраправый Z-блогер Alex Parker Returns, который проживает в Канаде.

«Не сразу Пыпу и признал. Смотрю, какой-то абу-бандит с черной бородой рядом с Рамзанкой стоит. А это он просто наушники неправильно надел. Сложный прибор. Даже с этим не справился», — написал Z-блогер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com