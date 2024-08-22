закрыть
22 августа 2024, четверг, 9:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин в Грозном не справился с наушниками: смеются даже Z-пропагандисты

  • 22.08.2024, 9:03
  • 8,212
Путин в Грозном не справился с наушниками: смеются даже Z-пропагандисты

Глава РФ не осилил сложный прибор.

Пока ВСУ продвигаются в Курской области, российский диктатор Владимир Путин полетел в Чечню. Там не обошлось без скандала, пишет dialog.ua.

Глава Чечни Рамзан Кадыров всячески развлекал Путина в Грозном. Ему, в частности, были продемонстрированы умения орденоносного 17-летнего сына лидера чеченцев в стрельбе из огнестрельного оружия. Там и случился конфуз с наушниками. Путин, не разобравшись, нацепил их на подбородок.

В Сети активно обсуждают инцидент. Некоторые заподозрили, что глава РФ боится испортить прическу или грим, другие посчитали это признаком возрастных изменений.

Показательно, что насмехаются над Путиным и российские Z-каналы. Жестко прошелся по диктатору ультраправый Z-блогер Alex Parker Returns, который проживает в Канаде.

«Не сразу Пыпу и признал. Смотрю, какой-то абу-бандит с черной бородой рядом с Рамзанкой стоит. А это он просто наушники неправильно надел. Сложный прибор. Даже с этим не справился», — написал Z-блогер.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип