По цене Toyota Camry: как выглядит самый дешевый электромобиль Tesla

По цене Toyota Camry: как выглядит самый дешевый электромобиль Tesla1
- 22.08.2024, 9:15
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Авто можно заказать только с самой маленькой батареей.
Линейку обновленной Tesla Model 3 2024 пополнил новый начальный вариант. Электрический седан стоит 35 000 долларов — на уровне Toyota Camry. Об этом сообщает сайт Electrek.
Таким образом новая Tesla Model 3 подешевела на 4000 долларов и именно этот вариант является самым дешевым электрокаром марки. Базовая комплектация доступна для заднеприводной версии Standard Range с батареей на 57,5 кВт∙ч и запасом хода 438 км.
Удешевить электрокар Tesla Model 3 решили за счет внутренней отделки и комплектации. Салон базового седана обшили тканью, а не экокожей. Подсветка интерьера проще и ее цвет нельзя изменить.
Кроме того, в авто отсутствуют тачскрин для задних пассажиров, подогрев кресел и руля. Впрочем, не исключено, что оборудование для подогрева таки установлено и разблокировать его работу можно будет за дополнительную плату, установив специальное обновление программного обеспечения.
На данный момент новая Tesla Model 3 в базовом исполнении продается только в Мексике. Позже такой седан ожидается и в других странах.