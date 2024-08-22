По цене Toyota Camry: как выглядит самый дешевый электромобиль Tesla 1 22.08.2024, 9:15

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Авто можно заказать только с самой маленькой батареей.

Линейку обновленной Tesla Model 3 2024 пополнил новый начальный вариант. Электрический седан стоит 35 000 долларов — на уровне Toyota Camry. Об этом сообщает сайт Electrek.

Таким образом новая Tesla Model 3 подешевела на 4000 долларов и именно этот вариант является самым дешевым электрокаром марки. Базовая комплектация доступна для заднеприводной версии Standard Range с батареей на 57,5 кВт∙ч и запасом хода 438 км.

Удешевить электрокар Tesla Model 3 решили за счет внутренней отделки и комплектации. Салон базового седана обшили тканью, а не экокожей. Подсветка интерьера проще и ее цвет нельзя изменить.

Кроме того, в авто отсутствуют тачскрин для задних пассажиров, подогрев кресел и руля. Впрочем, не исключено, что оборудование для подогрева таки установлено и разблокировать его работу можно будет за дополнительную плату, установив специальное обновление программного обеспечения.

На данный момент новая Tesla Model 3 в базовом исполнении продается только в Мексике. Позже такой седан ожидается и в других странах.

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