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WSJ: Тысячам россиян под Курском угрожает окружение, «карман закроется»

  • 22.08.2024, 9:21
  • 2,328
WSJ: Тысячам россиян под Курском угрожает окружение, «карман закроется»

Переправа российских войск через реки часто осуществляется в панике.

Продолжается война в Украине, и в ВСУ заявили, что «продвигаются к окружению примерно 3000 российских войск, которые прижаты к реке в Курской области России».

Когда РФ пыталась предотвратить окружение своих войск между рекой Сейм и украинской границей, украинская сторона использовала поставленные США ракетные системы HIMARS и дроны со взрывчаткой для нанесения ударов по понтонным переправам и оборудованию для наведения мостов, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на сведения наших военных.

Издание выяснило, что российские оккупанты в районе реки Сейм отрезаны от линий снабжения. «Теперь, когда мы взорвали три их моста, вопрос времени, когда этот карман закроется для них», - сказал командир разведывательного подразделения 14-го полка Вооруженных сил Украины, который имеет позывной «Хорват».

Журналисты добавили, что для переправы через Сейм противники собирают понтонные мосты, а наши бойцы разбивают их артиллерией. По словам воина Андрея из 44-й украинской артиллерийской бригады, которая использует поставленные Западом артиллерийские орудия M777, переправление россиян через реки часто осуществляется в панике, и в это время украинская сторона их обстреливает. «Россияне спешно переправляют всех, кого могут», - добавил он.

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