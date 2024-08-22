МИД Казахстана предупредил Лукашенко

МИД Казахстана предупредил Лукашенко2
- 22.08.2024, 9:25
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Из-за заявлений диктатора посла Беларуси вызвали «на ковер».
Посла Беларуси Павла Утюпина пригласили в Министерство иностранных дел Казахстана и объяснили эффективность внешнеполитического курса президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.
В ходе встречи министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу с послом Беларуси Павлом Утюпиным «были обсуждены актуальные вопросы казахско-белорусского сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних организаций».
В частности, министр подчеркнул, что Казахстан проводит сбалансированную и мирную внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права, а все разногласия между государствами должны решаться политико-дипломатическими средствами.
«В нынешних геополитических условиях выработанный главой государства внешнеполитический курс страны доказал свою эффективность. В этой связи министр призвал белорусскую сторону к необходимости объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов», — пишет пресс-служба МИД Казахстана.
Ранее в интервью российским пропагандистам Александр Лукашенко заявил, что некоторые страны постсоветского пространства «от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать», упомянув Казахстан.