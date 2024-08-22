Не отдыхать, а доживать 9 Андрей Карась

22.08.2024, 10:12

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Фото: bymedia

Почему в Беларуси многие ожидают выхода на пенсию со страхом.

При власти Лукашенко был принят ряд решений, из-за которых старость для белорусов стала тяжелейшим периодом жизни. «Пенсионная реформа» была проведена вовсе не для его облегчения.

Теперь чтобы получить трудовую (то есть нормальную по белорусским меркам) пенсию нужен минимальных страховой стаж в 20 лет. Но если вы выплачивали взносы в Фонд соцзащиты практически всю жизнь и дожили до утвержденного государством возраста (58 лет для женщин и 63 для мужчин), то сможете получать только несколько сотен рублей в месяц.

Хорошо, если вы проживете долго, если нет – все остальные выплаты на протяжении жизни окажутся подарком государству.

На сегодня средняя пенсия в Беларуси составляет 811 рублей или 224 евро. Это примерно в два раза ниже, чем в соседних странах. Но для белорусов такой размер пенсии – самый позитивный сценарий.

Потому что высок риск попасть в так называемую «пенсионную ловушку», когда периода выплат в Фонд соцзащиты недостаточно. А причины могут быть самые разные. Например, в виде недобросовестного нанимателя, придержавшего выплаты за работников.

В таком случае белорусам светит только социальная пенсия. На сегодня это 182 рубля…

Неудивительно, что в такой ситуации часть из тех, кому позволяет здоровье, продолжают работать и по достижению пенсионного возраста. Но государство и тут придумало как сделать так, чтобы жизнь им не казалась малиной. Продолжающие работать белорусы могут получать не всю пенсию, а только ее часть.

В связи с дефицитом работников в стране пошли разговоры, что эту норму могут отменить. Но пока это лишь слова.

На деле «почетный отдых» оказывается для белорусов доживанием, когда нужно умудриться оплатить на пенсию все расходы на еду и лекарства (а цены на них такие же как в других странах – при в разы меньших пенсиях). Для многих покупка новой одежды оказывается экстраординарным событием.

В госСМИ любят рассказывать о высоком уровне медицины в стране и сложнейших операциях, проведенных отечественными врачами. Но белорусы чаще всего видят другой уровень медицины – в поликлиниках, где сложно записаться к профильным специалистам.

А на требование оказать качественную медпомощь (за которую заплачено из налогов на протяжении жизни) часто можно услышать фразу: «Что вы хотите, посмотрите на свой возраст».

Белорусские пенсионеры – этот не те пенсионеры, которые путешествует по другим странам с возможностью пообедать в любом кафе. Государство сделало так, что после работы на протяжении всей жизни они будут плохо питаться и одеваться, а основным их развлечением окажется телевизор.

Чтобы жизнь в старости для граждан страны действительно была заслуженным отдыхом, нужно экономическое развитие, повышение доходов, эффективное управление финансами, в том числе пенсионными накоплениями. Но белорусскому государству явно не до этого.

Андрей Карась, «Салiдарнасць»

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