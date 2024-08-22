Роналду побил еще один рекорд 2 22.08.2024, 10:13

Миллион человек подписались на его YouTube-канал за полтора часа.

Криштиану Роналду, выступающий в Саудовской Аравии, по-прежнему пользуется огромной популярностью. Как заметил ESPN, миллион пользователей подписались на его YouTube-канал всего за 90 минут, что стало рекордом видеохостинга.

На момент опубликования этой новости на канал футболиста UR Cristiano, где сейчас можно найти 19 видео, подписаны почти 14 млн пользователей. С момента запуска проекта прошло всего 16 часов.

Cristiano Ronaldo has broken the world record for becoming the fastest YouTube channel to hit 1 million subscribers (90 minutes) 🤯🐐 pic.twitter.com/WPDjBLMuX8 — ESPN UK (@ESPNUK) August 21, 2024

«Дождались. Наконец-то мой YouTube-канал здесь!» — такая запись появилась в Instagram-аккаунте португальца, у которого, к слову, 636 млн подписчиков.

Роналду 39 лет. С января 2023 года нападающий выступает за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата этой страны в минувшем сезоне (35 голов в 31 матче). Правда, «Аль-Наср» занял лишь второе место. До этого Роналду забивал больше всех в английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге и итальянской Серии А.

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