Коллапс: на польской границе стоят рекордные 100 автобусов

Коллапс: на польской границе стоят рекордные 100 автобусов2
- 22.08.2024, 10:15
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Прохождение границы может растянуться на двое суток.
По состоянию на 06:00 четверга на пограничном переходе «Брест» стоят рекордные 100 автобусов, сообщает сайт пограничного комитета. Столько их было и вчера после 22 часов. Во вторник в 16 было 92 автобуса.
Также там с утра стоит 500 легковушек.
В Каменном Логе на литовской границе стоят 30 легковушек, очереди из автобусов нет. Те же цифры и в Беняконях.
В «Григоровщине» на латвийской границе очереди из автобусов и легковушек тоже нет.