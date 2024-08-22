Коллапс: на польской границе стоят рекордные 100 автобусов 2 22.08.2024, 10:15

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иллюстративное фото

Прохождение границы может растянуться на двое суток.

По состоянию на 06:00 четверга на пограничном переходе «Брест» стоят рекордные 100 автобусов, сообщает сайт пограничного комитета. Столько их было и вчера после 22 часов. Во вторник в 16 было 92 автобуса.

Также там с утра стоит 500 легковушек.

В Каменном Логе на литовской границе стоят 30 легковушек, очереди из автобусов нет. Те же цифры и в Беняконях.

В «Григоровщине» на латвийской границе очереди из автобусов и легковушек тоже нет.

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