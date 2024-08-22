Сухопутный коридор перерезан: у армии РФ под Курском только два выхода
- 22.08.2024, 10:17
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Кольцо ВСУ смыкается.
Украинским силам в скором времени удастся взять в плотное кольцо около 3 тысяч оккупантов, которые ведут бои на территории между рекой Сейм и границей с Украиной.
ВСУ уничтожили уже три моста через Сейм, и противник в спешном порядке начал возводить новые мосты – понтонные, пишет The Wall Street Journal.
Накануне в Сети появились кадры, как ВСУ с помощью ударных дронов и РСЗО HIMARS уничтожает понтонные мосты и технику, с помощью которой враг пытается улучшить свою логистику.
Командир разведгруппы 14-го полка ВСУ Хорват заявил, что украинским силам удалось уничтожить мосты через Сейм, а враг оказался в кармане, который скоро закроется.
Враг пытается навести понтонные мосты, однако артиллерия ВСУ не дремлет. Артиллерист ВСУ из 44-й бригады Андрей заявил, что противник не может нормально осуществить переправу через водные преграды и всегда это делает в панике.
Накануне аналитики из Deep State заявили о контроле ВСУ поселка Краснооктябрьское. Отныне сухопутный коридор для оккупантов перерезан. Сейчас у врага два выхода: либо вплавь переправляться через реку, либо же снова возводить понтонные мосты, но под пристальным огнем со стороны ВСУ.