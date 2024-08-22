ВМС Украины ударили по склада боеприпасов и горючего россиян на Кинбурнской косе 22.08.2024, 10:27

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Видеофакт.

Украинские военные нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов и горючего российских захватчиков, расположенного на Кинбурнской косе в Черном море. В результате атаки объект был ликвидирован.

Об этом сообщают Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины в «Фейсбук».

Отмечается, что операция была проведена подразделением ВМС ВСУ «Black Six».

Также военные обнародовали видео уничтожения вражеского склада БК и горючего на Кинбурнской косе.

На кадрах можно увидеть, что по вражескому объекту был нанесен удар с применением беспилотника, и после сброса боеприпаса произошел взрыв, и начался сильный пожар.

В ВМС ВСУ не уточнили, когда именно был уничтожен этот склад российских захватчиков.

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